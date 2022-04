Basket, Treviglio e Bergamo vincono a fatica contro Torino e Bernareggio

Vincono Treviglio e Bergamo, faticando al di là di quanto indichi il punteggio finale. In A2 la Mascio si garantisce, superando Torino (85-72) il quarto posto in regular season con una giornata di anticipo; 77-71 per la Withu (sempre quinta) che rispedisce a casa la cenerentola della cadetteria Bernareggio. Capitan Reati e soci si stavano complicando la vita nella parte iniziale dell’ultimo quarto allorquando, in vantaggio di 11 lunghezze, se ne sono fatte rimontare una decina in 4 minuti stampando il parziale di 65-64. Meno male che, superata quella follia sportiva, ci hanno pensato Corbett e Miaschi a raddrizzare la baracca a suon di applauditi canestri. Negli ultimi minuti è stata poi accademia e così il bottino è aumentato in maniera vistosa. Parziali: 21-20; 42-33 e 65-54. La palma dei migliori spetta ai citati Corbett (27 punti) e Miaschi (22), unici della squadra ad andare ben oltre la doppia cifra. Il calendario certifica un’altra sfida big per domenica 10 aprile (ultima della prima fase) in trasferta contro la nobile decaduta Cantù, terza della classe.