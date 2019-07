Basket Treviglio, nuovo sponsor

Da Remer a Cassa Rurale Bcc È la Cassa Rurale BCC di Treviglio il nuovo sponsor del club di basket di serie A2 presieduto da Gianfranco Testa. Dopo quattro stagioni di successi sui parquet dell’intera penisola, la Remer passa così il testimone allo storico Istituto di credito locale.

L’apporto finanziario che scaturisce dall’operazione contribuirà a dare liquidità per i movimenti di mercato della squadra, anche se già la rosa attuale sembra costruita per ben figurare nel prossimo campionato. Le conferme di pedine importanti quali Borra, Caroti, Reati, Palumbo e in particolare l’innesto dello statunitense Packer rappresentano una garanzia. Il tutto in attesa di un altro paio di ingaggi di peso (un secondo straniero, non esclusa la permanenza di Roberts) su cui stanno lavorando il general manager Euclide Insogna in stretto contatto con coach Adriano Vertemati. Parole di reciproca soddisfazione sul nuovo sodalizio commerciale sono state prontamente pronunciate da Testa e dal presidente della BCC, Giovanni Grazioli.

Intanto la società ha aperto la campagna abbonamenti: sino a sabato 20 luglio scatterà la prelazione per chi è in possesso della tessera per il torneo precedente, solo in un secondo momento potranno acquistarlo anche tutti gli altri.

