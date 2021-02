Basket, Treviglio prevale

nella trasferta con il Biella Terza vittoria consecutiva per la Bcc Treviglio che espugna il Biella Forum.

La Cassa Rurale prevale in trasferta col Biella dopo un supplementare (118-113 il finale). Ringraziano i cugini del Bergamo distanziati da Biella di un paio di lunghezze ma con altrettante partite da recuperare. Una sfida molto equilibrata che ha visto le contendenti in pratica punto a punto. Entrambe hanno evidenziato una serata che le ha rese protagoniste in avanti mentre le difese hanno balbettato la loro parte. Protagonisti per eccellenza Frazier (25) e capitan Reati, ma pure Nikolic (18) e Pepe (16) si sono distinti in chiave marcature. Bene anche Borra (14) con un bel po’ di rimbalzi certificati a referto. I parziali: 29-36; 54-61; 83-87; 104-104. Sul fronte opposto i migliori Miaschi, Carroll e Laganà. Una partita divertente giocata con animus pugnandi immenso. Con la vittoria i trevigliesi compiono un ulteriore balzo in avanti raggiungendo la zona playoff, obiettivo del resto annunciato dalla dirigenza sin dall’estate. Al termine della partita il general manager Euclide Insogna: «Un successo sofferto ma ritengo giusto. Non c’è stato giocatore che non abbia dato il meglio di sé»

© RIPRODUZIONE RISERVATA