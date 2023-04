Basket, Treviglio ritorna a vincere. Bergamo non depone le armi

L’ immediata rinascita della Mascio, dopo il flop della settimana precedente al PalaFacchetti contro Forlì, era annunciata vista la differenza di potenziale con Pistoia, non a caso fanalino di coda della fase a «orologio», ma non bisogna mai dare nulla per scontato. Applaudimmo, comunque, capitan Sacchetti e soci per la prestazione convincente in Toscana e soprattutto per il ritorno in vetta alla graduatoria in compagnia della stessa Forlì. Le tre sfide sin qui disputate hanno detto una cosa inequivocabile: questa seconda fase della stagione ha raggruppato le autentiche candidate al salto nella massima divisione nazionale.