Basket, Treviglio schianta la capolista

Raggiunge Bergamo e vola ai play-off Giornata da incorniciare per la Remer che ha battuto la capolista ora agganciata in vetta da Capo d’Orlando e si qualifica per i play-off. Ciliegina sulla torta, per la prima volta in questo campionato raggiunge in classifica i cugini-rivali bergamaschi che oggi riposavano.

La Remer con una vittoria da urlo sulla capolista Virtus Roma stacca il biglietto per i playoff in anticipo di un paio di turni rispetto alla conclusione della regular season. Successo, per di più, che le consente di agganciare al terzo posto i rivali della Bergamo Basket.

«E’ stata una partita al limite della perfezione: esprimo i complimenti anche a coach Vertemati e all’intero staff per come hanno saputo leggere la partita». Come non essere d’accordo con la considerazione di fine partita del presidente Gian Franco Testa. Del resto i trevigliesi hanno sovrastato i primi della classe sin dall’inizio rispedendoli a casa con l’inequivocabile punteggio di 85-69. Trascinati in regia dal rientrante Caroti (19 punti), altri tre giocatori hanno ultimato il match in doppia cifra Roberts (14) Pecchia (15) Borra (10). Buona anche la prestazione di Nikolic (9).

Valore aggiunto Vertemati che dalla panchina ha gestito la squadra con l’abituale intelligenza e saggezza tacnico-tattica. Incessante e caloroso il tifo del “PalaFacchetti” che ha suggellato una giornata che dire perfetta è dire poco.

