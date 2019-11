Time out per la Bcc Treviglio (Foto by Bedolis)

Basket, Treviglio sconfitto dal Biella

La gara decisa nelle battute finali Una partita dall’equilibrio impressionante sin dall’inizio, che ha visto entrambe le formazioni battersi alla pari gettando nella mischia quantità industriali di impegno agonistico e determinazione.

La Cassa Rurale cede nel finale alla capolista Biella al PalaAgnelli di Bergamo nella serata di giovedì 21 novembre. Una partita dall’equilibrio impressionante dall’inizio al suono della sirena. Una gara che ha visto entrambe le formazioni battersi alla pari gettando nella mischia quantità industriali di impegno agonistico e determinazione. Hanno prevalso i reparti arretrati rivelatisi saracinesche a oltranza. A livello individuale Pacher (25) e Reati (11), unici in doppia cifra. Opache le prove di Ivanov e Palumbo. Risultato: 60-53 per Biella.

La frazione iniziale rispecchia in pieno quella che si definisce la classica fase di studio. E non a caso al 10’ è un 10-13 che la dice lunga. A primeggiare sono, comunque, le difese, che non consentono agli attaccanti di tirare in maniera adeguata. È Pacher a piazzare un 3 su 4 dalla grande distanza grazie alla quale la Cassa Rurale è riuscita a non farsi staccare da avversari presentatisi sul parquet di Bergamo nelle vesti di capolista. Medesimo copione nel quarto successivo, con le contendenti che proseguono punto a punto. È capitan Reati in quel frangente a tenere pesantemente a galla il team di coach Adriano Vertemati piazzando un paio di bombe alla sua maniera. Al riposo il parziale è: 26-27 per Biella. È proprio il caso di ripetersi ossessivamente: anche dal 20’ al 30’ non si sdogana l’equilibrio. I migliori della Cassa Rurale continuano a essere imperterriti lo statunitense Pacher e Reati. Punteggio: 39-40.

Tensione e fatica attanagliano gli atleti in campo: per oltre due minuti, Cassa Rurale e Biella totalizzano la miseria di un canestro. A metà del tempo si è più o meno sui livelli precedenti: 41-45. A 3’ dal termine un tiro pesante di Bortolani fa lievitare il vantaggio di Biella di 4 lunghezze (48-44). Non si risparmiano i tifosi di casa e la Cassa Rurale dimezza il passivo (46-48) così da presagire un finale vietato ai sofferenti di cuore. Solo a 1’30” Biella con una tripla di Saccaggi allunga a + 5. E per la Cassa Rurale manca il tempo per rimediare.

