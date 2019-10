Basket, Treviglio show a Torino

Pacher, canestro decisivo a 4’’ dalla fine Trevigliesi che espugnano così il parquet piemontese (86-84) sovvertendo i pronostici della vigilia. Un autentico exploit e per di più meritato.

Una Cassa Rurale che avevamo già visto in palla la scorsa settimana allorquando aveva messo in ginocchio Rieti, altro quintetto che mira autorevolmente ai playoff. Immensi capitan Reati e soci a mantenere in equilibrio il match non concedendo ai quotati avversari di prendere il largo. Cassa Rurale che era partita col piede giusto nel 1° quarto era in vantaggio per 23-20. Avanti di due lunghezze pure all’intervallo lungo (42-44). Torino riusciva ad impattare solo al 2’ del terzo tempo (46-46) e al 30’ era ancora parità (64-64). A metà dell’ultima frazione era la Cassa Rurale ad acquisire un +5 (77-72).

Da battiti cardiaci elevati i 60 secondi finali. Prima dalla lunetta Torino con due tiri liberi pareggiava. Nella successiva ripresa del gioco, come detto, era Pacher che imbucava il pallone del successo. Giustificata l’euforia dei giocatori orobici al suono della sirena al pari dei tifosi che avevano seguito appassionatamente la squadra. Risultato finale 86-84. Miglior realizzatore in casa trevigliese Pacher (20) seguito da Palumbo (17). In doppia cifra anche Borra, Caroti e Reati. La formazione di coach Adriano Vertemati raggiunge a quota 4 i cugini del Bergamo che guidano la classifica con altre sei squadre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA