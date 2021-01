Basket, Treviglio si aggiudica il derby

Bergamo a testa alta ma altro ko Derbissimo alla Cassa Rurale che ha superato, comunque, di stretta misura la Withu (76-73 il finale).

Alla Cassa Rurale la gestione del match sino all’intervallo lungo (22-15 la frazione iniziale, 43-29 la successiva). Dal rientro dagli spogliatoi la Withu non ha più recitato il ruolo della vittima sacrificale e pian piano ha cominciato a risalire la corrente (51-61 al trentesimo minuto). Nell’ultimo tempo, poi, i cittadini hanno ulteriormente recuperato il passivo tanto da portarsi sul 73-75 a 9 secondi dalla sirena con canestro del diciannovenne Parravicini. Dopodiché Treviglio ha gestito al meglio gli ultimi istanti della partita. A livello individuale protagonisti per i «bancari» Borra ( 24 punti e 11 rimbalzi) e Pepe (16); per Bergamo il solito Pullazzi (14, 9 rimbalzi) e Zugno (16).

La gara ha visto pure duettare alla grande i coach in panchina, Calvani e Cagnardi i quali hanno mutato spesso e volentieri le strategie tecniche e tattiche. Blindando la preziosa posta in palio la Cassa Rurale si è procurata un incoraggiante balzo sulla zona a rischio. Viceversa la Withu continua a recitare il ruolo di Cenerentola della serie A 2 con l’unica vittoria conseguita a Udine di fronte ai dieci flop. Il match ha confermato in casa Withu che Zugno e Parravicini meriterebbero sempre maggior fiducia: da privilegiare nel mercato di riparazione (sempre più urgente) l’ingaggio di una pedina esperta da alternare a uno dei cinque titolari. Quanto al Treviglio in ambito organico, lo riteniamo all’altezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA