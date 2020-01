Basket, Treviglio-Torino, sfida tra due big

Roma-Bergamo, in palio punti salvezza Sfide per obbiettivi opposti per le due bergamasche impegnate nel campionato di serie A2 di basket.

Partita di forte richiamo domenica 5 gennaio al PalaFacchetti alle 18, la Cassa Rurale sfida Torino appaiate al terzo posto, in ritardo di 4 lunghezze dalla capolista Biella. Classico scontro dove la posta in palio varrà sicuramente il doppio. Chi vincerà manterrà l’alta classifica in modo tale da poter anticipare nel tempo l’accesso ai playoff promozione. Due squadre, del resto, dal potenziale tecnico superiore alla media. Entrambe, inoltre, sono proiettate a riscattare le battute a vuote della scorsa settimana. Trevigliesi battuti nel finale dal Rieti in trasferta; piemontesi sconfitti clamorosamente tra le mura amiche da Capo d’Orlando, team in piena lotta per la salvezza. Coach Adriano Vertemati potrà utilizzare lo statunitense Collins, fresco di ingaggio, in sostituzione del bulgaro Ivanov “tagliato” dalla società per via di prestazioni non ritenute del tutto convincenti. Formazioni al completo.

Roma-Bergamo di sabato 4 gennaio (palla a due alle 17) sarà una lotta per salvaguardare la categoria. Roma due punti più in alto degli orobici che sono fanalino di coda del girone. Boccata d’ossigeno, comunque, per Bergamo grazie al meritato successo di domenica 29 dicembre al PalaAgnelli sul favorito Tortona. Contro Roma (c’è Fattori nelle vesti del rimpianto ex) porte aperte per Jackson arrivato a metà settimana per alimentare le speranze dell’operazione-salvezza. Per la cronaca, in ogni caso, va rigorosamente ricordato che nella gara d’andata vinta da Bozzetto e soci, Lautier che dovrebbe cedere la maglia a Jackson realizzò 21 punti. Un particolare sul quale Calvani avrà di che meditare fino alla palla a due dell’inizio.

