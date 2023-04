Basket, Treviglio travolgente. Bergamo, la retrocessione è solo questione di aritmetica

L’inizio sprint della Mascio nella seconda fase della stagione dimostra ancora una volta che gli ambiziosi obiettivi dell’estate sono a portata di mano. Anche nell’ ultimo blitz di domenica a Cento il team trevigliese ha svettato per personalità, gioco e per un organico veramente completo. Il tutto diretto alla perfezione da Alessandro Finelli, invidiato dai colleghi per la «dotazione» di giocatori disponibili. Non dimentichiamo, poi, il prezioso contributo del direttore sportivo Euclide Insogna.

Per la BB14 è il momento di leggere per intero la realtà che suggerisce l’anticipato addio ai sogni di salvaguardare la serie B. Lo stesso coach Ghirelli che nel post della sfida persa a Ragusa dice di guardare al futuro facendo tesoro da quanto emerso nella regular season. In altri termini l’allenatore brianzolo invita a non gettare al vento in particolare l’ulteriore crescita dei giovani più promettenti diventati titolari anzitempo o se si preferisce per necessità.