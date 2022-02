(Foto by Fabiana Tinaglia)

Basket: Treviglio, vittoria a fil di sirena. Bergamo, batosta a Fiorenzuola Con un finale al cardiopala la Mascio supera fuori casa Capo d’Orgando per una lunghezza (66-65). Nuova batosta in trasferta per la Withu (87-72) a Fiorenzuola.

A Rodriguez il compito di castigare gli avversari realizzando a quattro secondi dalla sirena uno dei due tiri liberi a disposizione. Vittoria, dunque sofferta ma meritata considerando la carica agonistica evidenziata da Capo d’Orlando sin dalla palla a due d’inizio. Ma i trevigliesi hanno dimostrato carattere da vendere, trascinati dall’acquisto invernale di Sollazzo abile sia in fase offensiva, sia in difesa. A livello individuale prestazioni decisamente positive da parte di Miaschi (14) Sacchetti (12) e Langston, oltre al già citato Sollazzo (16). Il blitz a Capo d’Orlando consente alla Mascio di restare nei piani alti della classifica.

Nuova batosta in trasferta per la Withu (87-72 il verdetto) dopo quella nel recupero di metà settimana contro la capolista Cividale dl Friuli.

Questa volta è ancor più grave perché a domarla è stata Fiornzuola che la precedeva di due punti in classifica. In Emilia il team cittadino ha subito dall’inizio al termine del match. Gira e rigira siamo alle solite: lacuna numero uno risultano i rimbalzi lasciati agli avversari di turno. Ben 45 quelli accaparrati dai locali contro i 31 dei contendenti. Puntuale lacuna causata dalla mancanza in organico del classico pivottone di categoria. Parziali decisamente eloquenti: 26-15; 19-9; 24-19 con finale ribadiamo 87-72.

Tre in doppia cifra: a svettare cecchino Negri (autore di 26 punti) seguito da Dell’Agnello (18) e Isotta (15). Sotto la media Ihedioha (4) e il regista Savoldelli (7).

