Basket, turno di squalifica al campo

Bergamo valuta di non fare il ricorso Il Bergamo sta valutando se inoltrare o meno il ricorso contro la squalifica del campo decisa dalla disciplinare della Federbasket.

Il provvedimento è stato comminato per l’invasione sul parquet di gioco, nell’ultima partita persa al PalaAgnelli con la capolista Torino, da parte del rilevatore del tabellone elettronico. Secondo i bene informati difficilmente gli organi federali accoglieranno la richiesta del team orobico anche perché Bergamo è recidiva in questa materia.

Qualora il ricorso non venisse inoltrato o venisse respinto il Bergamo dovrà disputare la prossima gara interna con il Biella in un palazzetto distante almeno un centinaio di chilometri. Come dire che la squadra sarà costretta a giocare oltre i confini della Lombardia (Veneto, Piemonte o Emilia).

Sul fronte mercato c’è l’instancabile Gianluca Petronio che sta scandagliando a destra e a manca sull’intero territorio nazionale. «La ricerca è quanto mai complicata visto che gli italiani in grado di risolvere le nostre problematiche scarseggiano. Comunque siamo sempre sul pezzo in attesa di una trattativa concreta».

Intanto capitan Bozzetto e compagni sono al lavoro per preparare adeguatamente la trasferta di domenica 2 febbraio a Napoli la cui formazione occupa dall’inizio del torneo le posizioni basse della classifica.

