Basket, ufficializzate date del torneo di A2

Bergamo e Treviglio ai nastri di partenza Si aprirà il 15 novembre con la regular season (sei i turni infrasettimanali) che terminerà il 26 marzo. Dall’11 aprile al 2 maggio seguirà il secondo raggruppamento.

Annunciate la scorsa settimana le innovazioni relative alle discutibili tre distinte fasi del campionato 2020-2021, Federbasket e Lega di serie A2 hanno reso note e ufficialmente le rispettive date d’inizio. Si aprirà il 15 novembre con la regular season (sei i turni infrasettimanali) che terminerà il 26 marzo. Dall’11 aprile al 2 maggio seguirà il secondo raggruppamento: qui le squadre appartenenti al girone A (incluse Bergamo e Treviglio) affronteranno le avversarie di quello B in tre sfide di andata e ritorno. In base ai risultati delle precedenti gare verranno compilati gli elenchi con le aventi diritto alla disputa dei playoff (un paio le promosse alla massima divisione nazionale) e dei playout (tre le retrocessioni in cadetteria).

Quanto alle rappresentanti orobiche da ribadire che gli operatori di mercato hanno allestito sulla carta roster di una certificabile potenzialità. In altre parole accollare a entrambe l’obiettivo-playoff non ci sembra affatto fuori luogo. Naturalmente, più che altro per giustificata scaramanzia, le dirigenze tendono a frenare i messaggi roboanti. Se, poi, Bergamo e Cassa Rurale si dovessero arricchire di una pedina per rendere ulteriormente affidabile la batteria dei cambi, un pensierino al salto di categoria non sarebbe così fantasioso. È solo il caso di ricordare, con immensa nostalgia, che la pallacanestro d’élite manca sul nostro territorio dal 1981 allorquando la mitica Alpe del presidentissimo Dante Signorelli ne entrò a far parte (purtroppo solo per un anno) vincendo alla grande il torneo di A2.

