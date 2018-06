Basket, Vertemati contattato da Legnano

Tra i possibili sostituti anche Sacco Vertemati è stato contattato da Legnano e non c’è più la certezza che rimanga a Treviglio. Un’eventuale partenza aprirebbe la porta a diversi scenari tra questi spunta anche il «salvatore» della Bergamo Basket, Giancarlo Sacco.

Adriano Vertemati, dopo i sette anni di felice convivenza sulla panchina del club presieduto da Gian Franco Testa sarebbe stato contattato da Legnano. Di certo il trentasettenne coach milanese ha avuto colloqui con la dirigenza della società milanese che milita nel campionato di serie A2. Coach Vertemati è legato ai trevigliesi fino al giugno 2021.

Per Treviglio sarebbe una perdita di notevole peso, visto i risultati conseguiti e i numerosi giovani che ha saputo lanciare in questi anni. In ogni caso la tifoseria può stare tranquilla in quanto la dirigenza si sta già muovendo. Del resto diversi procuratori hanno bussato alla porta proponendo i propri assistiti. Tra questi, guarda un po’, pure quello di Gian Carlo Sacco. Sì, proprio l’allenatore artefice del “miracolo” della salvezza in extremis della Bergamo Basket.

Il sessantunenne coach pesarese, non ha ancora trovato una adeguata sistemazione e Bergamo non sembra particolarmente vicina a risolvere l’intricata e precaria situazione societaria. Il patron Massimo Lentsch è in continuo fermento per cercare di trovare una soluzione che non preveda la fine dell’avventura bergamasca. L’ improvvisa partenza per Torino del direttore generale Ferencz Bartocci non giustificherebbe da sola la tentazione di cedere il diritto sportivo.

