Basket, Vertemati punta sui giovani

Dell’Agnello, quella coppia azzeccata Il profilo dei due coach bergamaschi a confronto: le scelte di mercato vincenti per la Bergamo Basket. La Remer punta tutto sui giovani.

Fenomeno-Roderick e diavoletto-Taylor puntualmente in cattedra. Le loro applaudite esibizioni hanno messo inesorabilmente in ginocchio domenica 24 marzo al Pala Agnelli il Rieti. Non un avversario qualsiasi visto che i laziali avevano ancora ambizioni di promozione diretta nella massima serie nazionale. Non ce ne voglia la generosa e utile truppa di giocatori italiani ma la stessa non è proprio paragonabile alla coppia Roderick-Taylor. Lasciatecelo dire: la scelta estiva dei due campioni firmata in esclusiva da Sandro Dell’Agnello sarebbe sufficiente per scagionare il coach da qualsiasi eventuale umano errore tecnico-tattico in panchina. Sì perché grazie al suo fiuto ci troviamo già da tempo in tasca il prezioso lasciapassare per i playoff. Non dimentichiamo che solo un anno fa si stava lottando a denti stretti per blindare la categoria. Altro merito di Dell’Agnello è il dna olimpico nel dirigere le operazioni in partita specie negli istanti decisivi: ci ricorda, in questo, un certo Carlo Recalcati allorquando portò la storica Alpe del presidentissimo Dante Signorelli ai vertici del pallone a spicchi italiano.

Equo, comunque, citare pure Adriano Vertemati. L’ attuale quarto-quinto posto in regular season della Remer gli appartiene a grandi linee. L’allenatore milanese, del resto, ha piazzato il team trevigliese in quella invidiabile posizione nonostante abbia dovuto, suo malgrado, confezionare prima e ristrutturare dopo l’intero impianto della squadra. Senza contare il frequente avvicendamento sul parquet dei promettenti baby contribuendo così a far introitare nelle casse della società pure nella corrente stagione sportiva il premio in denaro scucito dagli organi federali. E bravo allora Vertemati per i classici due piccioni con una fava: l’impiego dei giovani e di pari passo i risultati agonistici.

