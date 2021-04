Basket, Withu alla prova con il Torino. Ogni punto è prezioso Per evitare il peggio il team cittadino (fanalino di coda in regular season) dovrebbe vincere i due recuperi con il quintetto del capoluogo piemontese.

Niente illusioni: irrazionale sarebbe escludere, purtroppo, la Withu dal girone nero, quello che la obbligherebbe a battersi subito per sopravvivere in serie A2. Per evitare il peggio il team cittadino (fanalino di coda in regular season) non solo dovrebbe vincere i due recuperi con il quotato Torino ma al tempo stesso la rivale Orzinuovi dovrebbe perdere tutte le tre gare ancora nel suo calendario. Insomma combinazioni improponibili o giù di lì.

Veniamo al primo appuntamento di domenica 11 aprile al PalaAgnelli (ore 18) contro il quintetto del capoluogo piemontese. Withu, in ogni caso, doverosamente impegnata a prepararsi al meglio alle sfide della seconda fase di questa traumatica stagione sportiva. È l’occasione per consolidare l’inserimento dell’ultimo ingaggiato Jones negli automatismi tecnici-tattici progettati da coach Calvani. Rigorosamente vietato, poi, gettare la spugna adesso visto che male che vada capitan Zugno e soci nel successivo raggruppamento avranno a disposizione altri otto punti in palio. Senza contare che mettere in ginocchio il favorito Torino non recherebbe certo danno al morale dell’intero collettivo.

Ricordiamo che Treviglio ha ultimato mercoledì la regular season e che rimane in attesa dei risultati delle dirette concorrenti ai playoff-promozione per conoscere il proprio destino.

