BB14, approfittare del derby con Lumezzane. Mascio, metamorfosi stupefacente

È già quasi spareggio la sfida tra BB14 e Lumezzane di mercoledì 30 novembre al Centro sportivo Italcementi, di via Statuto (alle ore 20,30 il pronti via). Perderla significherebbe per entrambe le contendenti perdere punti preziosi per salvaguardare la categoria cadetta (quella che naturalmente, conta). Viceversa prevalendo sugli avversari del corrente turno di recupero equivarrà a mantenere la corsa verso le ambizioni auspicate dalle rispettive dirigenze. In casa BB14 sarebbe giunto il momento di smuovere la classifica dopo il poker di flop dell’ultimo periodo. Usufruire, per capitan Simoncelli e compagni, dell’appassionato sostegno dagli spalti della tifoseria potrebbe risultare un autentico valore aggiunto.