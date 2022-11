BB14 battuta, la corazzata Orzinuovi sempre capolista a punteggio pieno

Tutto secondo copione: facile per la corazzata Orzinuovi sbarazzarsi alla grande della BB14, avversaria qualitativamente inferiore, nella sfida di sabato 12 novembre. Con il blitz di Bergamo, il team bresciano mantiene l’imbattibilità rimanendo, dunque, al comando della classifica. Per la formazione di casa, tuttavia, nessun tipo di ripercussione: la salvaguardia della categoria andrà garantita acquisendo punti contro avversarie di minor spessore tecnico. In ogni caso capitan Simoncelli e compagni vanno applauditi per il consueto impegno agonistico.