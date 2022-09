BB14, bene la prima amichevole in casa: superata la Gallaratese per 73-57

Prima amichevole tra le mura amiche della Bergamo Basket che ha vinto sulla pari categoria Gallaratese per 73-57. Un centinaio i tifosi di casa sugli spalti del palazzetto dell’Italcementi, di via Statuto. Ancora assente l’acciaccato Genovese, il team cittadino ha avuto nel centrale Manenti, nel diciannovenne Isotta e nel diciottenne Cane le pedine migliori. Non male, comunque, gli esperti Simoncelli e Sodero, che sono sembrati già in accettabili condizioni di forma. Da sottolineare che gli avversari si sono presentati sul parquet con un organico modesto il cui obiettivo è di salvaguardare la serie cadetta. Da ricordare che la BB14 era reduce dalla scontata scoppola di giovedì scorso allorquando al PalaFacchetti venne superata con un eloquente 85-50. Adesso c’è parecchia attesa per la prossima uscita, quella in programma sabato 10 settembre al PalaAgnelli contro il Brianza Casa, valida quale primo turno della Supercoppa di Lega. Ultimato il torneo organizzato dalla Lega, la BB14 ospiterà l’amichevole, il 17 settembre contro Pavia. Da qui al via del campionato (2 ottobre) coach Marco Albanesi avrà a disposizione meno di un mese per amalgamare al meglio un organico assai rivoluzionato nel corso dell’estate. Notizia di cronaca: il sito dei tifosi «Berghem Basket» ha nominato ambasciatore dello stesso il plurimedagliato Flavio Carera che si è detto onorato nonché entusiasta.