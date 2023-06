BB14 e Blu Orobica la «stracittadina» del basket che vedremo nella prossima stagione

Per il movimento baskettaro cittadino sarà inusuale e interessante la compresenza nel girone della serie B interregioale della BB14 e della Blu Orobica nella prossima stagione.Un vero e proprio derby che non mancherà di attirare appassionati sul parquet.

La Blu Orobica ha già scelto il confermato Marco Albanesi alla guida tecnica. Viceversa la BB14 non ha ancora deciso il sostituto di Gabriele Ghirelli al quale non è stato rinnovato il contratto. Interessante sarà poi sapere come le società affronteranno la campagna abbonamenti e i prezzi dei biglietti delle singole gare di campionato. Decisioni che saranno determinanti per capire quale sarà il seguito di spettatori sugli spalti della palestra Italcementi di via Statuto. Ovvio che si dovrà anche tener conto del modesto livello della categoria di appartenenza (la quarta dopo la serie A, la A2 e la B nazionale).