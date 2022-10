BB14, disco rosso a Palermo (76-79): secondo flop consecutivo dei cittadini

Non ce l’ha fatta la BB14 a espugnare il parquet del Palermo. Si torna a casa, dunque, con il secondo flop consecutivo (dopo quello con Brianza) per 79-76. C’è sì la consolazione di aver retto l’urto dei locali fino alle battute di gioco, ma se non collezionano punti con formazioni di bassa fascia non ci sarà da stare allegri. Sostanzialmente equilibrato il match in Sicilia come certificano i parziali: 26-21; 37-34, 60-51 e ribadiamo il finale 79-76. Encomiabile l’impegno di tutte le pedine di cui coach Ghirelli si è avvalso. Cecchino della giornata Sodero con 23 punti, seguito da Isotta (14) e Genovese (11). Dei tre senior impiegati sono mancati i punti di capitan Simoncelli (solo 6) a cui va riconosciuto un buon lavoro nel ruolo di regista. Non male la prova del pivot Manenti (8 punti e 5 rimbalzi). Del Palermo sono piaciuti in particolare Masciarelli, Costa e Marciano, i quali hanno segnato rispettivamente a referto 16, 15 e 14 punti.