BB14, meritata vittoria nel supplementare: battuto il temuto Vicenza (87-81)

Il film della gara ha avuto protagonista un equilibrio per l’intera durata. Alla fine è stata premiata la squadra in possesso di una maggiore determinazione e acume tattico.

Pure sotto l’aspetto delle giocate i ragazzi di coach Ghirardi si sono comportati in maniera egregia. Sostenuti a viva voce dai tifosi dagli spalti del Centro sportivo Italcemeneti, capitan Simoncelli e compagni hanno gettato nella mischia tutte le energie a disposizione. Bravo l’allenatore ad utilizzare sul parquet i giocatori calcolando adeguatamente i rispettivi tempi di recupero di ciascuno. Equilibrio come non mai nel corso dei quattro tempi regolamentari: 23-21 (10’), 41-44 (20’), 61-65 (30’) e 74-74 (40’).