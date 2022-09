BB14, vicino l’avvio di campionato: battuto Lumezzane in amichevole

Altra vittoria coi minimi scarti della BB14 nell’amichevole con Lumezzane, mercoledì sera al Centro sportivo Italcementi, di via Statuto. 71-70 il verdetto finale. Va continuamente ricordato che la nuova stagione si preannuncia sotto l’insegna della sofferenza in quanto l’organico, così come è, è annunciato per salvaguardare la serie B. Anche contro Lumezzane, privo tra l’altro dei titolari Mastrangelo e Scanzi, il team orobico si è imposto per una sola lunghezza (71-70). In doppia cifra i senatori Genovese (13) e Sodero (11) e il diciannovenne Isotta (13) che ormai è da considerare titolare a tutti gli effetti. A decidere sono risultati i tiri liberi di capitan Simoncelli. I parziali: 18-14; 37-32 e 53 pari. Coach Ghirelli, che ha sostituito da pochi giorni Albanesi occupato a tempo pieno nel settore giovanile, ha così acquisito maggior confidenza con il plotone praticamente rivoluzionato nel corso del mercato. La serie delle amichevoli si concluderà sabato 24 settembre a Piacenza contro la formazione locale (il via alle ore 18). Dopodiché eccoci al campionato con l’esordio a Padova, con il Petrarca, sabato 1 ottobre. Intanto la società continua a raccogliere la sottoscrizione degli abbonamenti iniziata la scorsa settimana. Da certificare ad oggi dati incoraggianti.