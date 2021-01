«Bel momento per l’Atalanta»

Gasperini: testa sul Campionato «Siamo sicuramente in un bel momento e soffriamo sicuramente molto meno». Parole di mister Gasperini dopo il 3-0 contro il Parma.

«Adesso abbiamo la testa al campionato e basta, stiamo facendo ottime gare, e assieme a queste anche vittorie e gol. Siamo sicuramente in un bel momento e soffriamo sicuramente molto meno». A dirlo il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo il 3-0 al Parma che rilancia le ambizioni degli orobici in zona Champions.

«Abbiamo cercato di addomesticare nel secondo tempo la partita, dovendo giocare sabato un’altra partita, e la gara è scaduta un po’», aggiunge Gasperini ai microfoni di Sky Sport. «Io avrei trovato spazio da giocatore in quest’Atalanta? Non credo proprio...Neanche in panchina? In panchina ci sono già...».

© RIPRODUZIONE RISERVATA