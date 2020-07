Benemerenza a Corbani, 871 firme

La cerimonia il 29 luglio in Provincia Sono 871 le adesioni alla proposta di benemerenza provinciale avanzata nei mesi scorsi dall’ex presidente di Via Tasso Matteo Rossi per Elio Corbani. Il 29 luglio la consegna ufficiale.

Appuntamento il 29 luglio alle 18 in Provincia per la consegna ufficiale della benemerenza a Elio Corbani. Un riconoscimento alla voce che per decenni ha portato l’Atalanta nelle case dei bergamaschi con le radiocronache delle sue partite dalle frequenze di Radio Alta, per tanti anni apprezzato opinionista di TuttoAtalanta su Bergamo Tv. Senza dimenticare che Elio Corbani nel 1966 è stato fondatore del Club Amici dell’Atalanta coinvolgendo l’allora direttore de L’Eco di Bergamo monsignor Andrea Spada e che per lui l’Atalanta ha ritirato la maglia numero 80 al compimento degli ottant’anni, unico giornalista nella storia. L’idea della benemerenza era partita da Matteo Rossi che ne aveva parlato in un post pubblicato verso fine febbraio su Facebook: «La benemerenza che proponiamo vuole essere un grande gesto d’affetto da parte di tutti i bergamaschi: Corbani ha rappresentato per tutti noi la voce dell’Atalanta», aveva scritto l’ex presidente di via Tasso. E l’attuale presidente della Provincia, Gianfranco Gafforelli, aveva dato il proprio appoggio: «Ho appoggiato dall’inizio questa proposta con entusiasmo – aveva dichiarato Gafforelli –. Mi si è aperto il cuore di fronte alla possibilità di una benemerenza per Elio Corbani. E non solo perché sono atalantino e la voce di Corbani ha fatto la storia ed è entrata per anni nelle nostre case, portandoci con passione l’amore per l’Atalanta. Ma anche e soprattutto per il grande spessore umano della persona in questione, che ho avuto modo di conoscere e apprezzare».

