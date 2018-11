Bergamo a Trapani per volare

Remer con Casale per rialzarsi In trasferta a Trapani alle 17 il Bergamo Basket. Al PalaFacchetti alle 18 la Remer nell’appuntamento domenicale della nona giornata della serie A2.

Il team cittadino va in Sicilia con l’obiettivo di centrare la settima vittoria per consolidare il secondo posto, dietro la Virtus Roma che la precede di due punti. Il quintetto siculo, piazzato a centro classifica è tuttora imbattuto tra le mura amiche. Nelle sue fila spicca l’ ex Rey Pullazi, dalle mani buone e indomabile per carattere e agonismo. A Bergamo in un paio di stagioni ha lasciato un ottimo ricordo proprio per le sue caratteristiche di trascinatore e per la quantità di punti realizzati. Il quintetto di coach Dell’Agnello, anche nell’ultima sfida al PalaAgnelli con il temuto Leonis Roma dell’ex Hollis, grazie soprattutto alla superprestazione di Rodrick, ha dimostrato di poter aspirare alla grande ai playoff. A Trapani giocheranno i dieci titolari.

Basket serie A2 maschile 2018/19 Ruben Zugno della Bergamo Basket 2014 contro la Remer Treviglio foto Comi

Alla Remer urge riscattare subito il ko di Siena (96-78). Ad esigerlo è la graduatoria che vede i trevigliesi in piena zona rossa. Occhio, però, agli avversari di turno, terzi, con una rosa imbottita da pedine competitive. Da sfruttare assolutamente il fattore campo. Ve n’è particolarmente bisogno. La formazione piemontese è reduce dal convincente successo interno contro Capo d’Orlando (96-82). Il suo regista è il ventunenne Cesana che proprio a Treviglio è stato svezzato dall’allenatore Vertemati.

