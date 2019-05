Bergamo, alla ricerca di altri exploit

Nelle semifinali playoff in Sicilia Gara 1 della semifinale playoff chiama Bergamo a Capo d’Orlando. Il team siciliano, nella regular season si era classificato in vetta a pari punti con la Virtus Roma, promossa nella massima divisione nazionale in virtù degli scontri diretti.

Al quarto posto si era piazzata Bergamo in ritardo di sei lunghezze. Nelle sfide in campionato Bergamo si era imposta nell’andata in Sicilia e Capo d’Orlando, poi, al PalaAgnelli. Due formazioni, dunque, che stando alle cifre poco si differenziano per competitività. Capo d’Orlando si ripresenta ai tifosi sabato 25 (alle 21 con diretta su SportItalia) reduce dalle tre vittorie in rapida successione su Biella. Bergamo onora l’appuntamento fresca dei brillanti tre successi e una sconfitta con Montegranaro.

Sulla carta favorita è Capo d’Orlano non fosse altro perché potrà usufruire del fattore campo. A capitan Sergio e soci il compito di ribaltare i pronostici della vigila. E quanto a rovesciare sul parquet ciò che veniva dato per scontato o giù di lì Bergamo ci ha abituato eccome. Da qui accordarle fiducia sta in piedi che è una meraviglia. A maggior ragione, se come sembra, rientrerà in squadra «diavoletto» Taylor da un paio di settimane fuori per l’infortunio al polso. Con lui in campo il quoziente canestri si alzerà a vista d’occhio. Senza contare il suo notevole apporto nella fase della costruzione del gioco. A beneficiarne sarà il connazionale fenomeno-Roderick che in sua assenza si è sobbarcato di una mole di lavoro incredibile. Ovvio che pure la banda degli italiani dovrà dare il massimo: con i certicabili precedenti non c’è da dubitarne.

Bella l’iniziativa della società di installare nell’arena di piazzale Tiraboschi un maxischermo per offrire ai tifosi l’opportunità di gustare le partite di sabato e la successiva di martedì (ancora alle 21) a Capo d’Orlando. Ingresso libero.

