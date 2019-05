Bergamo, avanti con corsa vincente

Remer, a Verona dentro o fuori Bergamo se vince vola di colpo alle semifinali per la promozione nella massima serie nazionale; Remer senza alternative: deve sbancare Verona.

Appuntamento per la formazione cittadina domenica 19 al PalaAgnelli (il via alle 19) di fronte a Montegranaro sconfitta 48 ore or sono per la seconda volta consecutiva (86-77). Ripetendo la brillante prestazione le probabilità di sorprendere per l’ennesima occasione tutti aumenterebbero a vista d’occhio. Ma si dovranno fare i conti con avversari che spenderanno ogni energia per portare la serie delle entusiasmanti sfide alla «bella» tra le mura amiche. Da qui una gara che vedrà protagonisti assoluti agonismo e scontro fisico all’ennesima potenza. Da sfruttare un fattore campo che ha regalato il risultato auspicato venerdì sera con il prezioso contributo di tifosi sul «pezzo» specie nei momenti di maggior necessità. Sempre più no che si l’utilizzo di «diavoletto» Taylor alle prese con la minifrattura del polso.

Classico dentro o la va o la spacca per la Remer. Solo un blitz in terra scaligera (si gioca domenica alle 18) consentirà a capitan Pecchia e compagni di disputare la quinta e ultima partita mercoledì 22 al PalaFacchetti. Per centrare l’obiettivo ogni pedina utilizzabile da coach Adriano Vertemati dovrà esprimersi al top. Peccato non disporre al meglio di una pedina competitiva come watusso Borra. Si confida nella determinazione di un collettivo che già in altre circostanze si è dimostrato all’altezza dei compiti affidati da coach Adriano Vertemati. I Rangers, al seguito della squadra, non mancheranno di farsi sonoramente sentire dagli spalti dell’arena veneta.

