Bergamo Basket 14, Lentsch vicino al rientro? In forte aumento le possibilità di un ritorno

L’attesa Siamo stati i primi ad auspicare (o addirittura invocare) il rientro in fretta di Massimo Lentsch ai vertici della dirigenza della Bergamo Basket 2014 e negli ultimi giorni stanno prendendo sempre più consistenza le possibilità che l’ex patron torni nella stanza dei bottoni per dare continuità al sodalizio che in sei anni portò dalla serie C a disputare la A2.