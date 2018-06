Bergamo Basket, arriva D’Orta

Via all’ingaggio del coach e dei nuovi Confermato ufficialmente l’arrivo alla Bergamo Basket del nuovo general manager Valeriano D’Orta. Già nella conferenza stampa di martedì il patron Massimo Lentsch si era detto interessato a D’Orta che all’inizio del mese non aveva rinnoato il contratto con la Virtus Bologna.

Torinese di 47 anni, va così a sostituire Ferencz Bartocci che ha accettato la lusinghiera proposta del Torino di serie A1. D’Orta, da noi, dovrà recuperare il tempo perduto dal club cittadino. Occorrerà, infatti, tuffarsi di fretta sul mercato per bloccare, prima di tutto, il coach dopo la partenza di Gian Carlo Sacco, ingaggiato dal Legnano (A2). Successivamente occorre confezionare la rosa della squadra.

Al riguardo bisognerà sostituire i due Usa, Hollis e Solano che difficilmente rivestiranno la casacca giallonera. Ma pure sul fronte italiano si dovrà lavorare sodo visto che Laganà si è accasato a Ravenna e Fattori è stato proposto al Treviglio e ad altre tre compagini. Insomma quattro pedine in uscita, per di più, le principali artefici della miracolosa salvezza raggiunta con le ultime otto vittorie di fila.

In base alle qualità degli arrivi, si potrà azzardare il ruolo che Bergamo reciterà nella prossima stagione agonistica. Disponendo di un presidente appassionato e ambizioso come Lentsch c’è da stare tranquilli sul confezionamento del roster considerata anche la risposta della tifoseria che in numero progressivamente elevato ha seguito la squadra specie nell’entusiasmante finale di campionato. Altro tassello mancante è il nome dello sponsor principale nonostante che l’Azimunt sia rimasta fedele con un investimento di spessore.

