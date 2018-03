Bergamo Basket: bella, ma sfortunata

Cede al supplementare al Bologna Perde ancora la Bergamo Basket da una settimana gestita da Giancarlo Sacco. Certo perdere nel supplementare è cosa amara da digerire specie se di fronte un Bologna regina dalla serie A2.

In ogni caso la mano di Giancarlo Sacco (sostituto di Cece Ciocca) si è avvertita sin dalle battute iniziali. Disposta meglio in difesa tanto da concedere solo 14 punti nella prima frazione (24-14). Anche sotto l’aspetto offensivo il team orobico ha sfruttato a pieno le qualità di Hollis e di Solano. Bravi poi gli orobici a rimontare lo svantaggio di 8 lunghezze a metà della terza frazione. Film da alta tensione soprattutto negli ultimi dieci minuti del quarto tempo. Corso via punto a punto, alla sirena del quarantesimo minuti segnava la perfetta parità (74-74). Nel supplementare partenza sprint di Bergamo in grado di portarsi a +6 con una tripla ciascuna di Solano e Fattori. La Fortitudo, però, non si dava per vinta al punto di passare a sua volta in vantaggio di cinque lunghezze. A sessanta secondi dalla fine Bologna avanti di 3 (84-81). Ultime fasi dell’avvincente sfida vedevano i locali sorretti come non mai dal numeroso pubblico del Pala Norda. A 10 secondi dal termine del supplementare il risultato era fermo sul 88 a 86. Ma il responso di fine partita ha assegnato il sofferto successo alla capolista Bologna (91-89). E domenica trasferta a Montegranaro, avversaria di medio e alto livello.

