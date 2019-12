Bergamo Basket, c’è la fumata bianca

Ingaggiato lo statunitense Jackson L’arrivo del cestista Usa, 34 anni, atteso a breve: è chiamato a dare un notevole contributo alla squadra, specie in chiave offensiva.

Fumata bianca per l’operazione-salvezza al Bergamo Basket per l’arrivo di un cestista statunitense. Si tratta della guardia trentaquattrenne Darryl Joshua Jackson, che in passato ha indossato la maglia di diversi club di serie A1 e 2 nel campionato italiano. Jackson è atteso di ora in ora alla corte del presidente Massimo Lentsch, proveniente dall’Argentina, dove stava giocando da circa tre mesi. L’atleta, con parecchi canestri nelle mani, è chiamato a dare un notevole contributo alla squadra, specie in chiave offensiva. Per il momento resta in organico pure l’inglese Lautier, autore di una convincente prova nell’ultimo match vinto domenica 29 dicembre di larga misura al PapaAgnelli contro un deludente Tortona.

Jackson potrebbe addirittura essere messo a referto sin dalla prossima gara contro Roma, in programma sabato 4 gennaio in trasferta. Da ricordare che il quintetto capitolino precede il fanalino di coda cittadino di un paio di lunghezze in classifica. Non è dato ancora sapere se l’acquisto dell’americano andrà coniugato con l’uscita di un giocatore attualmente in organico. Se ciò non dovesse accadere, diminuirebbero le probabilità di qualche altro colpo sul mercato di riparazione. A nostro avviso per incrementare le possibilità di salvaguardare la categoria al coach Marco Calvani servirebbe un nuovo acquisto. Di quale il ruolo? A questo punto un pivottone, meglio se di provata esperienza. Staremo a vedere.

