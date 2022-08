Bergamo Basket, comincia la preparazione. Il 1°settembre amichevole contro Treviglio

La società si prepara per la seconda stagione consecutiva nel campionato di serie B al via il 2 ottobre prossimo. Nuovo l’allenatore, Marco Albanesi, due i giocatori di spessore confermati, Simoncelli e Sodero in aggiunta all’ormai titolare consolidato, il ventenne Isotta. Per il resto un roster giovane grazie alla collaborazione della consorella Blù Orobica con Cagliani e Manenti che si sono già distinti in prima squadra la scorsa stagione.