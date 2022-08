Bergamo Basket, dopo l’esordio a Padova turno casalingo contro Capo d’Orlando

Completo il calendario che vede la Bergamo Basket disputare il secondo campionato di serie B consecutivo a partire da sabato uno ottobre. Come anticipato l’esordio avrà luogo a Padova contro il quintetto locale dello storico Petrarca. Dopodiché il rinnovato team affidato al nuovo coach Marco Albanesi debutterà tra le mura amiche la settimana successiva (9/10) ospitando il Capo d’Orlando con alle spalle diversi tornei in A2. Quindi trasferta il sabato successivo a Bernareggio di fronte ad avversari di medio-basso profilo tecnico. Si torna a casa il 23 ottobre per vedersela con il discreto Lumezzane. Poi si viaggia nel sud quando ad attendere la BB14 sarà Palermo (match programmato per fine mese).