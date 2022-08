Bergamo Basket: Genovese il primo acquisto, mancano all’appello un paio di titolari

Siamo in grado di confermarlo: Totò Genovese, ala trentacinquenne di 2 metri, è il primo acquisto estivo della Bergamo Basket (BB14). Lo avevamo dato lì lì per firmare la scorsa settimana. Adesso la fumata bianca tanto attesa dai tifosi del team cittadino che disputerà il secondo campionato di fila in serie B. Come ruolo sostituirà il rimpianto Negri accasatosi altrove. «Sono molto soddisfatto - le sue parole - della destinazione. Ho affrontato la mia nuova squadra in più occasioni: sia in A2 sia nell’ultimo torneo, nel finale, con la maglia del Crema. Conosco gli obiettivi del club, gli stessi che da adesso condividerò al cento per cento».

La navigata pedina, porterà alla BB14 notevole esperienza. Inoltre coach Marco Albanesi esigerà da lui un buon apporto al tiro da fuori e dal pitturato, in aggiunta a un certificato apporto in fase difensiva. Insomma, una specie di factotum in ogni situazione. D’ora in poi alla formazione orobica saranno necessari un paio di giocatori per completare il quintetto titolare. In particolare, urge la necessità di colmare il ruolo di centrale e di guardia. Oggi come oggi figurano in organico i titolarissimi Sodaro e Simoncelli e i giovani (targati dalla consorella Blu Orobica) Isotta (in primis), Rota, Cagliani e Manenti. Ricordiamo che il prossimo campionato cadetto inizierà il 2 ottobre, mentre nella prima decade di settembre si disputerà la Supercoppa di nuovo organizzata dalla Lega.