Bergamo Basket, il ritorno di Bozzetto Prenderà il posto di Benvenuti Ancora cucite le bocche della dirigenza sulla coppia straniera chiamata a sostituire Roderick e Taylor.

A Davide Bozzetto (primo acquisto da titolare in ordine di tempo della Bergamo Basket) il gravoso testimone passatogli da Lorenzo Benvenuti, «scippato» da Sandro Dell’Agnello, a sua volta, volato sulla panchina del Forlì. Sono le cifre a testimoniare il differente rendimento dei due pivot sul parquet. La scheda di Benvenuti parla di una media di punti a partita intorno agli 11; quella di figliol prodigo Bozzetto (nell’ultimo campionato giocato a Legnano) di 5.

Con questo non vanno sminuite le qualità del ventinovenne Bozzetto, che vanta comunque alle spalle dignitose prestazioni nei precedenti tornei di serie A2 e cadetti. Il top sarebbe se coach Marco Calvani lo potesse utilizzare come cambio di lusso sotto le plance. È chiedere troppo? Tutto dipende dagli obiettivi della società non ancora ufficializzati. In altri termini, per una salvezza da sottoscrivere in partenza anche nel finale di stagione la presenza di Bozzetto nel roster rappresenterebbe un dato di fatto razionale; non così se si dovesse ambire a traguardi di una certa portata.

Staremo, dunque, a vedere ciò che ci riserveranno gli operatori di mercato del sodalizio cittadino, con in testa il confermato direttore generale Valeriano D’Orta, il quale risulta essere in stretto contatto con il nuovo allenatore romano. Bocche cucite della dirigenza sulla coppia straniera chiamata a sostituire Roderick e Taylor. Pure in questo caso siamo alle prese con problematiche di notevole spessore.

