Bergamo Basket, ingaggiato Laganà

«Totocoach» per il post Cece Ciocca Non mancano notizie di spessore alla Bergamo Basket. Di giovedì l’esonero di coach Cece Ciocca; del giorno successivo l’arrivo di Marco Laganà al posto del partente Mascherpa.

Cominciamo da quest’ultima operazione. Laganà, 25 anni, è un play di qualità proveniente da Latina (serie A2). Oltre a esprimersi bene in cabina di regia è dotato di un discreto tiro dalla media e grande distanza. Si alternerà, così, nel delicato ruolo con capitan Ferri che a sua volta ha dimostrato di comportarsi oltre la sufficienza. L’ingaggio di Laganà è coniugabile con la ferma volontà del presidente Massimo Lentsch di salvaguardare in città la seconda divisione nazionale. Diversamente il club non si sarebbe sottoposto ad un ulteriore esborso economico.

Aggiornamento sull’ allenatore. Oggi come oggi la gestione della squadra è affidata al ventiseienne friulano Andrea Vicenzutto, da tempo vice e fedelissimo di Ciocca. Si ha l’impressione che si tratti di un incarico tamporaneo. Del resto risulta, da più fonti, che la dirigenza stia contattando personaggi sprovvisti di regolare contratto. Alcuni nomi? Pancotto, Ticchi, Sacco, Morea e Vucinic. E se alla fine si dovesse dare mandato a Vicenzutto di concludere la tribolata stagione sportiva? Una soluzione, a nostro avviso, nemmeno del tutto campata in aria a patto che nella Bergamo Basket ci sia il classico “dirigente forte” in grado di sovrintendere autorevolmente all’ inesperienza anagrafica del certificato staff tecnico. Ad esempio il direttore generale Ferencz Bartocci e il bergamaschizzato Franco Meneghel non a caso a cena insieme l’altra sera.

