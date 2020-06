Bergamo Basket, la maglia per ricordare

In campionato omaggio alle vittime Covid Venerdì 26 giugno la squadra del basket cittadino incontrerà il sindaco Gori: la maglia speciale con scritto «Bergamo mola mia».

Anche la Bergamo Basket non è insensibile ai lutti che a causa del coronavirus hanno colpito l’intera provincia. Con certificata sensibilità la dirigenza ha deciso di confezionare una maglietta per la squadra personalizzandola con la scritta «Berghem mola mia». Le canotte verranno indossate dai giocatori durante il riscaldamento che precederà ogni gara del campionato. In altre parole le magliette saranno ben visibili in tutta Italia considerando che il girone del Bergamo prevede trasferte dal Nord al Sud del Paese. L’iniziativa è stata accolta in modo ottimale anche dal sindaco Giorgio Gori che ospiterà a PalaFrizzoni venerdì 26 giugno alle ore 15 i rappresentanti del club cittadino. Si tratta, del resto, di un messaggio meritevole di incondizionati elogi anche perchè non sollecitato da nessuno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA