Bergamo Basket, Massimo Lentsch

al lavoro per rilanciare la squadra La squadra confezionata dal vulcanico numero uno del Bergamo si presenterà il prossimo 15 novembre.

In primo piano Massimo Lentsch che a tempo di record ha riportato da quattro anni a questa parte in città il basket che conta. A dire il vero manca un tassello per agguantare la massima divisione nazionale, centrata dall’Alpe del presidentissimo Dante Signorelli nell campionato ’80-’81. Ma c’è di più. La squadra confezionata dal vulcanico numero uno del Bergamo si presenterà il prossimo 15 novembre al via del torneo candidata a inserirsi a pieno titolo nei playoff-promozione.

Scottato dai recenti risultati negativi Lentsch a differenza del passato ha confermato sia il general manager Gian Luca Petronio sia l’allenatore Marco Calvani. Entrambe operazioni di alto spessore per garantire l’allestimento di un roster e di una conduzione tecnica pari agli obiettivi da blindare. Petronio si è così mosso abilmente sul mercato in virtù, poi, di un budget piuttosto sostenuto che si identifica con i traguardi disegnati quanto meno sulla carta in estate. In un certo qual modo riteniamo si sia instaurata una politica societaria innovativa destinata a privilegiare quella professionalità richiesta a chi tira le file nello sport che conta.

Il lavoro, però, non è ancora concluso per Petronio sempre alle prese per allacciare e in alcuni casi riallacciare specifici rapporti con esponenti dell’economia, delle istituzioni e dei media. Sotto l’aspetto agonistico con Calvani siamo altrettanto in buone mani. Si è ridata istantanea fiducia a un coach dal curriculum allettante animato da stimoli e carica caratteriale inesauribili. Tutte premesse certificabili peraltro a occhi chiusi da trasmettere ai tifosi già del resto impazienti per rivedere all’opera una squadra finalmente da giudicare senza se e ma.

