Bergamo Basket, nove gare amichevoli

per presentarsi al meglio in campionato Ecco le amichevoli della Bergamo Basket in vista del campionato che avrà inizio a Scafati il 7 ottobre.

Contro Bernareggio (probabilmente all’«Italcementi») l’1 settembre la Bergamo Basket inaugurerà le amichevoli in preparazione al prossimo campionato che inizierà a Scafati il 7 ottobre. Come facciamo seguire dall’elenco completo, la serie delle gare non ufficiali terminerà il 29 settembre a Legnano in occasione dello storico torneo Morelli. In totale saranno nove partite estremamente utili per assemblare una rosa rivoluzionata oltre il previsto. Sì perché della squadra della scorsa stagione sportiva sono stati confermati, tra i titolari veri e propri, soltanto Sergio e Fattori.

È il caso ricordare che se ne sono andati, in rapida successione, gli stranieri Hollis e Solano (copia dal rendimento strabiliante) unitamente a Bozzetto, Laganà, Ferri e Cazzolato. C’è chi non vorrebbe essere nei panni di coach Sandro Dell’Agnello (pure lui nuovo in sostituzione del collega Giancarlo Sacco, protagonista del mantenimento in città della serie A2 nell’elettrizzante finale del torneo) il quale avrà di che lavorare. E meno male che all’appello dell’attuale rosa chiamata a difendere per il secondo anno consecutivo la più che apprezzabile categoria serve come il pane unicamente una pedina. Alludiamo all’invocato pivottone di esperienza per non sacrificare Fattori il cui ruolo naturale ed efficace è quello di giocare da fuori e non da centrale per sfruttare anche l’eccellente tiro dalla media-grande distanza.

Ecco le date delle partite amichevoli pre-season della Bergamo Basket 2014:

1 settembre: Bergamo-Pall. Bernareggio 99

8 settembre: Pall. Biella-Bergamo

12 settembre: Bergamo-Pall. Biella

15 settembre: Bakery Piacenza-Bergamo

18 settembre: Bergamo-Legnano Knights

21/22 settembre: Torneo Castel San Pietro - Basket Ravenna, Fortitudo Bologna, Pall. Trapani, Bergamo

25 settembre: Bergamo-Sam Massagno

26 settembre: Assigeco Piacenza-Bergamo

29 settembre: Torneo Morelli - Legnano Knights-Bergamo

Nei prossimi giorni verranno confermati orari e luoghi delle gare.

