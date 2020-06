Bergamo Basket onora le vittime del covid

Maglia speciale per la prossima stagione Plauso alla Bergamo Basket che porterà sui parquet di tutta Italia il ricordo della immensa sofferenza patita da tutti sul territorio orobico a causa del coronavirus con una maglietta dedicata.

Il sindaco Giorgio Gori che ha ricevuto a Pala Frizzoni i rappresentanti del club cittadino che milita in serie a A2 di basket guidati dal presidente Massimo Lentsch. A partire dal prossimo campionato nel riscaldamento i giocatori indosseranno una sopra maglia bianca una palla da basket dentro un cuore, sormontata dalla scritta «Noi siamo Bergamo- 2020 per non dimenticare», realizzata da Bmm di Treviolo con logo di Publifarm

Un Lentsch particolarmente commosso ha preso la parola:«Si tratta di una iniziativa che il club ha sposato subito e all’unanimità. Quello provato nella bergamasca è stato di un dolore senza eguali. Alla squadra il compito di tener vivo il ricordo portandolo in ogni parte del Paese».

«Un gesto che fa onore alla squadra di basket numero uno cittadina- ha detto il sindaco-. La sensibilità dimostrata dalla dirigenza va lodata». Parole di ringraziamento sono state rivolte a Lentsch anche dall’assessore allo sport Loredana Poli. Presente alla cerimonia anche Gian Luca Petronio, general manager del Bergamo al quale è stato rinnovato il contratto per un’altra stagione sportiva.

