Bergamo Basket, ore decisive

Lentsch illustra il piano agli sponsor Martedì 29 maggio il presidente della squadra orobica rivelerà i dettagli del progetto che ha in mente per la sua squadra.

Remer e Bergamo Basket hanno inoltrato in Federazione il carteggio per la messa a norma per partecipare ufficialmente al prossimo campionato di serie A2. Poco più di una formalità altrimenti sparirebbe di colpo, per entrambe, l’iscrizione al secondo torneo nazionale. Guai se non fosse così per il club trevigliese. Per Bergamo invece, che martedì 29 maggio presenterà a sponsor e alla stampa il progetto per mantenere sul territorio la categoria, è ancora tutto da valutare. A illustrare ogni particolare sarà il presidente Massmo Lentsch impegnato, in pratica, giorno e notte nel tentativo di dare un felice futuro al sodalizio acquisito, in condizioni nebulose, quattro anni or sono.

Al suo fianco il direttore generale Ferencz Bartocci al quale è stato demandato il compito di confezionare la nuova squadra. Un impegno per niente facile per Bartocci in quanto si è in attesa di uno specifico chiarimento in merito. Esiste, infatti, lo spauracchio della cessione del diritto sportivo: a tal proposito non mancano le richieste. I procuratori dei giocatori in organico stanno battendo con insistenza alla porta per conoscere il destino dei loro assistiti. Più o meno nella medesima situazione è Giancarlo Sacco, il coach che in fretta e furia era stato ingaggiato nel finale della regular season e che ha portato in salvo una traballante barca destinata a colare a picco e a retrocedere in cadetteria. Si spera in buone notizie dall’incontro di martedì fermo restando che Lentsch continui a recitare il ruolo numero uno. A sperarlo gli appassionati del pallone a spicchi locali che hanno sostenuto la squadra anche nei momenti più bui della stagione.

