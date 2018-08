Bergamo Basket, preparazione al via

Obiettivo: campionato senza sofferenze Nuovi allenatore e general manager e addirittura otto titolari rispetto alla tormentata ma alla fine vincente passata stagione sportiva.

È questa la Bergamo Basket da mercoledì al lavoro per preparare il prossimo campionato che prenderà il via il 7 ottobre con l’insidiosa trasferta di Scafati. Si può, dunque, parlare di autentica rivoluzione. È rimasto, però, tenacemente alla guida Massimo Lentsch, il patron che in quattro anni di gestione ha riportato la pallacanestro bergamasca nel basket che conta.

Adesso quello che conta è consolidare la serie A2, l’anticamera della pallacanestro d’èlite. Un obiettivo che l’accoppiata Dell’Agnello (dalla panchina) e D’Orta tra scrivania e operatività, dovranno centrare nell’aprile 2019. Le premesse non mancano nonostante le pesanti partenze dei talentuosi Hollis e Solano e dei validi Ferri, Bozzetto, Laganà e Cazzolato. Auspicabile che i confermati Fattori e Sergio con gli ingaggiati Zucca, Benvenuti, Casella, Zugno e gli americani Roderick e Taylor sappiano rimpiazzare al meglio coloro che ci hanno salutato.

Mancherà all’appello pure Giancarlo Sacco, che ha saputo meravigliosamente gestire in dirittura d’arrivo un roster che il predecessore Cece Ciocca gli aveva consegnato da fanalino di coda del girone. All’annunciato raduno nella struttura cittadina del Lazzaretto facce distese e propositive. Assenti alla prima campanella entrambi gli Usa (un copione che si ripete, praticamente, in tutte le squadre) attesi dal gruppo per lunedì. Dell’Agnello, da tempo va ripetendo «considerato anche la potenzialità della maggior parte degli organici avversari punteremo a salvaguardare la categoria. Sono soddisfatto dei giocatori che compongono la rosa anche perché mi risulta molto motivata». Più o meno sulla medesima lunghezza d’onda Lentsch che vorrebbe comunque «non soffrire come nella parte iniziale e centrale di un recente passato». Esordio in amichevole l’1 settembre, qui da noi, contro Bernareggio.

