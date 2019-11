Ruben Zugno in azione (Foto by Bedolis)

Bergamo Basket, prima sconfitta in casa

Colpaccio Rieti: i laziali vincono per 80-74 E sabato 9 novembre la formazione di coach Marco Calvani è attesa sul campo del Torino, la maggior candidata al salto nella massima categoria nazionale.

Vulnerabile adesso anche in casa, Bergamo sabato 2 novembre ha regalato a Rieti la prima vittoria stagionale in trasferta. A nulla vale essere rimasti in partita sino all’ultimo: la classifica esige ben altra sostanza e non consensi. Una sfida con le contendenti tra alti e bassi senza che nessuna desse la netta sensazione di prevalere. Ma, come è già accaduto in precedenza, a soccombere nelle fasi finali è stato il quintetto orobico, che in questa occasione non ha avuto negli stranieri Carroll e Lautier gli indiscutibili protagonisti di sempre. Meno male che gli italiani Allodi, Costi e Zugno hanno fornito contributi sopra la media. Gira e rigira si è avvertita ancora la mancanza del tipico tiratore soprattutto dalla grande distanza.

Rieti, avversaria non di fascia alta, ha costruito il successo fortificando la difesa e privilegiando essenziali giocate in fase offensiva. Perfetta parità all’intervallo lungo (40-40) dopo che Bergamo aveva prevalso nei 10 minuti iniziali mentre i laziali in quelli successivi. Nel terzo e quarto tempo punto a punto o giù di lì. Rieti prendeva il sopravvento dal rientro sul parquet sino al 35’: poi ammirevole rimonta dei locali (provvidenziale la bomba di capitan Bozzetto) con il risultato in sospeso a 60 secondi dalla sirena. Un paio di incertezze nel concitato finale sicché a esultare è stato Rieti. 80-74 il verdetto del match. Tra il pubblico l’ex commissario tecnico degli azzurri Carlo Recalcati con la moglie Giovanna, ospiti del dirigente Franco Meneghel.

E sabato 9 novembre la formazione di coach Marco Calvani è attesa sul campo del Torino, la maggior candidata al salto nella massima categoria nazionale. Calendario impietoso ma non lo si può cambiare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA