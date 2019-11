Bergamo basket, punti pesanti col Napoli

Cassa Rurale, altro blitz a Latina? Il team cittadino penultimo (in compagnia di Scafati e Agrigento) sopra di sole due lunghezze dal fanalino di coda Roma.

Già pesante, all’ottavo turno per Bergamo la posta in palio con Napoli, sabato 26 novembre alle 20,30 al Pala Agnelli. La classifica è lì da vedere con il team cittadino penultimo (in compagnia di Scafati e Agrigento) sopra di sole due lunghezze dal fanalino di coda Roma. Una posizione figlia di un paio di vittorie e cinque ko, quattro dei quali in rapida successione. Serve, dunque, un cambiamento di rotta dei più impetuosi. Ma l’avversario è tutt’altro che intenzionato a fare da vittima predestinata. Dotato di un roster di alta qualità, Napoli, intende riprendere subito la marcia vincente dopo il per niente annunciato passo falso interno con Treviglio.

A quota zero nelle tre gare iniziali aveva collezionato altrettanti risultati positivi nelle successive giornate prima dello scontro con i trevigliesi della Cassa Rurale. Bergamo dovrà prestare innanzitutto la massima attenzione all’ex Roderick, l’acclamato statunitense che nello scorso torneo, con il connazionale Taylor, portò il quintetto di coach Sandro Dell’Agnello addirittura ai vertici della graduatoria. Sulla carta a Bergamo non si addicono i favori dei pronostici ma chissà che, sfruttando a dovere il fattore campo, non si riesca a invertire la corrente.

Seconda trasferta di fila per la Cassa Rurale dopo l’exploit di Napoli che le consente di rimanere salda nei piani alti della regular season. Appuntamento sabato 26 novembre, in quel di Latina (ore 20) contro avversari di media portata. L’allenatore Adriano Vertemati fa bene a richiedere alla squadra una graduale maggior applicazione sul parquet conscio di disporre di un roster certificatamente competitivo. Formazione al completo quella che si schiererà nel Lazio.

