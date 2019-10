Bergamo basket, sconfitto il Leonis Roma

Due punti che valgono il doppio Il team orobico ha prevalso in virtù di una maggiore precisione al tiro nelle ultime fasi, in aggiunta a una miglior assetto difensivo.

Bergamo ha blindato due punti che valgono il doppio. Sì, perché nell’anticipo di sabato 19 ottobre al PalaAgnelli ha messo al palo il Leonis Roma, avversario di pari livello tecnico da media-bassa classifica. Con queste premesse non si sarebbe potuto assistere che a una sfida equilibrata sino a pochi secondi dalla sirena finale. Ha prevalso il team orobico in virtù di una maggiore precisione al tiro nelle ultime fasi, in aggiunta a una miglior assetto difensivo. I parziali confermano un match in cui le contendenti si sono vicendevolmente rincorse distanziate da una manciata di lunghezze: 23-20; 39-42; 61-58 con il verdetto di 77-71. Come al solito i protagonisti sono stati gli stranieri Carroll (25), anche se calato dall’intervallo lungo in poi, e Lautier (21), lucido pure negli istanti finali. Quanto alla batteria italiana sufficienti Allodi (10) e Costi (9).

Giù di tono capitan Bozzetto e più o meno gli altri. Sugli scudi per Roma, Miles (24) e Loschi (14). In giornata no il sorvegliato speciale ed ex Fattori forse condizionato dall’emozione per aver ritrovato quel pubblico che per un paio di stagioni sportive l’aveva fedelmente incoraggiato e applaudito. Sin qui il bilancio del quintetto diretto dalla panchina dall’esperto Marco Calvani parla delle vittorie casalinghe con Scafati e Roma e del ko contro il forte Derthona in trasferta. Non male affatto per una formazione che ha per obiettivo la salvaguardia della serie A2. Prossimo appuntamento, sabato 26 ottobre a Latina contro un’antagonista di discreta portata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA