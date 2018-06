Bergamo Basket, un passo avanti

Ma sui nuovi soci è fumata nera Futuro ancora incerto per la squadra orobica. In ogni caso un evoluzione c’è stata per mantenere sul territorio il team cittadino per il secondo anno di fila in serie A2.

Il tutto è emerso nell’incontro di mercoledì 6 giugno presenti il presidente Massimo Lentsch e cinque-sei persone interessate a entrare nella gestione della società. Una cosa è comunque certa: Lentsch si sta prodigando al massimo per confezionare un club in grado di sopportare dignitosamente gli oneri per presentarsi nel prossimo campionato in maniera dignitosa. Al tempo stesso, però, non è da escludere al cento per cento la vendita del diritto sportivo. Al riguardo pare stia sfumando la trattativa con Reggio Calabria portata avanti dal direttore sportivo Sergio Zonca.

Ma ci sono sempre Urania Milano e Caserta disoste a intavolare l’eventuale acquisto intorna ai 300-350 mila euro. Intanto il direttore generale Ferencz Bartocci, pure lui intervenuto al vertice di mercoledì, sta affrontando il discorso tecnico. Se Bergamo rimarrà in loco le pedine confermabili sarebbero Fattori, Laganà, Ferri, Bozzetto e Sergio. Per gli stranieri non dovrebbe muoversi Solano mentre risulterebbe difficile prolungare il contratto a Hollis. Sull’allenatore si vorrebbe trattenere Sacco ma dopo il recente exploit sulla panchina orobica al sessantunenne coach pesarese le proposte non mancheranno anche da formazioni della categoria superiore. Ma la prima cosa su cui puntare, per il momento, è quella di blindare da noi la compagine che ha ridato di colpo al movimento baskettaro un certificato entusiasmo.

