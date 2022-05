Bergamo Boxe, seconda società con più atleti tesserati d’Italia. E Polisena studia da «pro»

L’obiettivo di un bergamasco tra i pro e il boom di tesseramenti: Bergamo Boxe sta mettendo le basi per un futuro brillante. Manca da tempo un pugile nato a Bergamo tra i professionisti: Samuel Polisena ha le carte in regola per fare centro. Il ventenne di Seriate da un biennio è tra gli Elite e sta accumulando una notevole esperienza: è reduce dalla delusione dell’eliminazione ai quarti nelle Cinture Lombarde, ma punta ad arrivare in alto.

Fabrizio Bugada, il suo maestro, ne parla così: «Ha la stoffa per diventare professionista: potrebbe farlo già ora, ma è meglio aspettare ancora un anno per consolidarsi, ottenendo qualche vittoria importante». Domenica, il classe 2001 bergamasco – nei 60 kg – ha combattuto all’Mgm di Milano e ha vinto contro Tommy Civiello (Sip): a fine giugno è certa la presenza ai Campionati italiani Under 22 di Chianciano Terme (Si).