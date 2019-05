Bergamo, Capo d’Orlando da battere

Idem per la Remer contro il Treviso Sarà sufficiente il fattore campo e, forse, il rientro di «diavoletto» Tailor per domare la favorita Capo d’Orlando? Lo auspichiamo non escludendo un nuovo exploit di Bergamo.

In tal caso non si verrebbe automaticamente esclusi dai playoff. Appuntamento questa sera (giovedì 30 maggio) alle 20,30 al PalaAgnelli, con diretta televisiva su Sportiitalia (canale 60). Nella seconda gara di lunedì, sempre in Sicilia, Roderick e soci sino alla terza frazione hanno tenuto testa agli avversari dando l’illusione di un preziosissimo blitz. E, ancora, nella regular season Bergamo e Capo d’Orlando si erano imposte di stretta misura in trasferta. Una cosa è, comunque, certa: per prolungare la serie delle semifinali occorrerà certificare un complesso al top, inteso nel più ampio senso dl termine. Da fare affidamento, inoltre, sul contributo dagli spalti di un sempre maggior numero di supporter.

A suonare la carica il più carismatico personaggio della storia del basket orobico, Flavio Carera (129 presenze nella nazionale italiana): «C’è da essere fiduciosi in una squadra che mai molla anche di fronte a contendenti sulla carta più competitivi. Certo, se Taylor dovesse rientrare sul parquet sarebbe tanta roba».

La sera successiva (venerdì 31 maggio, all 21) sarà la volta della Remer a scendere al PalaFacchetti.» Nel trevigiano i trevigliesi hanno perso malamente il match iniziale mentre nell’altro ha contrastato i padroni di casa sino al minuto trentacinque. Segno evidente che di cartucce da sparare ne custodiscono ancora un bel po’. Pronto il PalaFacchetti per ospitare il pubblico delle grandi occasioni. Remer con i dieci titolari.

