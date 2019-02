Bergamo, che batosta contro Roma

Remer, aggancio più che possibile Un Bergamo decisamente inguardabile subisce il passivo di 26 lunghezze (96-70 il risultato) contro la pericolante Leonis Roma sul parquet del palasport di Ferentino (Frosinone).

Un ko non annunciato figlio di una difesa da mani nei capelli e di una fase offensiva parecchio sotto tono. Del resto se fenomeno Roderick totalizza la miseria di 5 punti e cattura solo 6 rimbalzi in circa mezz’ora di gioco come sperare in un verdetto positivo? Le doppie cifre di diavoletto Taylor (17) di watusso Benvenuti (15) e di cecchino Fattori (12) non sono state sufficienti per tornare a casa con un successo. Bergamo sempre sotto nel punteggio dall’inizio al termine. I parziali: 17-9; 26-18; 19-15; 39-28. La mancanza di reattività e qualche non condivisibile mossa tecnica-tattica di coach Sandro Dell’ Agnello hanno consentito agli avversari di spadroneggiare ripetutamente in lungo e in largo. Degli avversari ha recitato il ruolo del protagonista assoluto Jones (32) ben supportato dall’ ex Hollis artefice della salvezza del club di patron Massimo Lentsh dello scorso maggio. Trasferta da dimenticare in fretta tanto più che nel prossimo week enda capitan Sergio e soci disputeranno le prestigiose finali di Coppa Italia, a Montegranaro. Da auspicare che nelle Marche si possa rivedere una squadra al meglio delle condizioni di forma per non incorrere in un’ altra prestazione estremamente negativa.

La Remer, dal canto suo, ha la ghiotta opportunità di raggiungere i cugini del Bergamo in classifica. Al PalaFacchetti (domenica alle 18) arriva un Siena imbottito di giovani visti i grossi problemi subentrati nella società toscana. Infatti di recente tre-quattro titolari se ne sono andati di colpo altrove, compreso il talentuoso Marino l’ ex capitano della Remer.

